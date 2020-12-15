Водный кризис
Развитие сюжета: Артезианскую воду сегодня начнут подавать в отдаленные микрорайоны Симферополя ● В Крыму снова обещают отремонтировать тоннельный водовод Южного берега ● Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду ● Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали ● Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе
Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов
фото © Звездный берег
В Севастополе состоялся пуск пебероски воды из озера на горе Гасфорта в Чернореченское водохранилище.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.
«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тысяч кубометров воды Чернореченского водохранилища », - сообщил на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава города также анонсировал запуск второго водовода в Чернореченское водохранилище из Кадыковского карьера.
«Кадыковский карьер ориентировочно у нас запускается 25-26 декабря. Сейчас все подготовительные мероприятия завершаем», - предупредил Развожаев, поручив своему заместителю Николаю Жигулину держать ситуацию «на личном контроле».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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