Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов

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В Севастополе состоялся пуск пебероски воды из озера на горе Гасфорта в Чернореченское водохранилище.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства города.

«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тысяч кубометров воды Чернореченского водохранилища », - сообщил на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города также анонсировал запуск второго водовода в Чернореченское водохранилище из Кадыковского карьера.

«Кадыковский карьер ориентировочно у нас запускается 25-26 декабря. Сейчас все подготовительные мероприятия завершаем», - предупредил Развожаев, поручив своему заместителю Николаю Жигулину держать ситуацию «на личном контроле».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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