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Коронавирус в Крыму

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:16 вторник, 15 декабря 2020

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 385 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 634 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 763 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму. Вакцинация населения от коронавируса в Крыму будет проводиться в поликлиниках.

В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.

В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных. Ученые Крымского федерального университета обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса.

В Крыму регистрируют почти полторы сотни ложных вызовов скорой в месяц. Ежемесячно экстренные службы регистрируют порядка полутора сотен ложных вызовов скорой медицинской помощи.

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