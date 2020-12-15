Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму ● В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом ● В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных ● В Севастополе пытались через суд отменить масочный режим
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 385 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 634 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 14 763 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму. Вакцинация населения от коронавируса в Крыму будет проводиться в поликлиниках.
В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.
В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных. Ученые Крымского федерального университета обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса.
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