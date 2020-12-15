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Курортный сезон

Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов

13:22 вторник, 15 декабря 2020
Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов

фото © fedpress.ru

Количество приехавших в Крым в этом году туристов приблизилось к шести миллионам.

Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики.

«В 2019 году Республика Крым приняла рекордное за весь постсоветский период количество туристов – 7,4 млн человек. Налоговые поступления в бюджет составили 3 млрд 749 млн рублей. В 2020 году, несмотря на все последствия пандемии, Крым уже приближается к шести миллионам туристов. Налоговые поступления в бюджет от отрасли за три квартала составили 2 млрд 257 млн рублей», – рассказал Черняк.

Глава профильного комитета в то же время отметил, что, согласно проекту бюджета на 2021 год, на мероприятия в сфере курортов и туризма в будущем году предусмотрено 42,3 млн рублей, что фактически вдвое меньше, чем в 2020 году.

Депутат напомнил, что в 2021 году в РФ будет дан старт нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого будут реализовываться проекты, направленные на развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма.По словам Черняка, потенциальный туристический поток в Крым может превысить 8 млн человек в год.

В этой связи глава комитета обратил внимание на необходимость дополнительного финансирования санаторно-курортной сферы региона в части развития перспективных для республики аграрного, медицинского, сельского, экологического, этнографического и других видов туризма при корректировке проекта бюджета Крыма на 2021 год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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