Курортный сезон
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Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов
фото © fedpress.ru
Количество приехавших в Крым в этом году туристов приблизилось к шести миллионам.
Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики.
«В 2019 году Республика Крым приняла рекордное за весь постсоветский период количество туристов – 7,4 млн человек. Налоговые поступления в бюджет составили 3 млрд 749 млн рублей. В 2020 году, несмотря на все последствия пандемии, Крым уже приближается к шести миллионам туристов. Налоговые поступления в бюджет от отрасли за три квартала составили 2 млрд 257 млн рублей», – рассказал Черняк.
Глава профильного комитета в то же время отметил, что, согласно проекту бюджета на 2021 год, на мероприятия в сфере курортов и туризма в будущем году предусмотрено 42,3 млн рублей, что фактически вдвое меньше, чем в 2020 году.
Депутат напомнил, что в 2021 году в РФ будет дан старт нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого будут реализовываться проекты, направленные на развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма.По словам Черняка, потенциальный туристический поток в Крым может превысить 8 млн человек в год.
В этой связи глава комитета обратил внимание на необходимость дополнительного финансирования санаторно-курортной сферы региона в части развития перспективных для республики аграрного, медицинского, сельского, экологического, этнографического и других видов туризма при корректировке проекта бюджета Крыма на 2021 год.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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