Власти Крыма опубликовали данные об остатках воды в водохранилищах

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму.

Так, согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем»:

В Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В августе сообщалось, что Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма выделили 200 млн рублей на сокращение потерь воды в распределительной сети.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по три часа утром и вечером.

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