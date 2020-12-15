Водный кризис
Развитие сюжета: Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов ● Артезианскую воду сегодня начнут подавать в отдаленные микрорайоны Симферополя ● В Крыму снова обещают отремонтировать тоннельный водовод Южного берега ● Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду ● Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали
Власти Крыма опубликовали данные об остатках воды в водохранилищах
фото © Крым.реалии
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму.
Так, согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем»:
В Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В августе сообщалось, что Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма выделили 200 млн рублей на сокращение потерь воды в распределительной сети.
С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по три часа утром и вечером.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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