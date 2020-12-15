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Происшествия

В Симферополе за молокозаводом найден труп с простреленной головой

В Симферополе сотрудники полиции нашли разложившийся труп мужчины. Тело лежало в районе переулка Гренажный, за территорией «Молокозавода».

Кому принадлежат останки - пока неизвестно.

На черепе покойного было несколько следов от пуль, предположительно выпущенных из ружья, пишет КП-Крым.

Кто и когда совершил это дерзкое убийство - еще предстоит выяснить. Судя по всему, тело покойного долго лежало около озера, известного среди местных жителей как «Кошара». Труп явно пытались спрятать, для этого тело завернули в одеяло бежевого цвета.

Когда было совершено убийство также непонятно, ведь процесс скелетирования трупа может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

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