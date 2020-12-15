В Симферополе инспектора наказали за слишком рьяные проверки

Прокуратура Симферополя провела проверку соблюдения прав предпринимателей.

Установлено, что отделом в сфере земельного и градостроительного контроля управления муниципального контроля администрации Симферополя проведена внеплановая проверка соблюдения земельного законодательства хозяйствующим субъектом.

Проверка проведена при отсутствии оснований и без согласования с прокуратурой под видом контрольных мероприятий в отношении физического лица.

Прокуратура возбудила в отношении муниципального инспектора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре).

Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо органа земельного контроля признано виновным в совершении правонарушения, муниципальному инспектору вынесено предупреждение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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