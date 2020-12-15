Власть
В Симферополе инспектора наказали за слишком рьяные проверки
Прокуратура Симферополя провела проверку соблюдения прав предпринимателей.
Установлено, что отделом в сфере земельного и градостроительного контроля управления муниципального контроля администрации Симферополя проведена внеплановая проверка соблюдения земельного законодательства хозяйствующим субъектом.
Проверка проведена при отсутствии оснований и без согласования с прокуратурой под видом контрольных мероприятий в отношении физического лица.
Прокуратура возбудила в отношении муниципального инспектора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре).
Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо органа земельного контроля признано виновным в совершении правонарушения, муниципальному инспектору вынесено предупреждение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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