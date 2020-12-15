Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму ● В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом
В Севастополе заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ
За неделю этот показатель увеличился практически на 49 процентов.
В Севастополе за прошедшую неделю был зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. Количество пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось практически на 49%, заявила в ходе аппаратного совещания в правительстве региона и.о. начальника севастопольского отдела Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
«Случаев гриппа не зарегистрировано», – добавила Зарема Смаилова.
При этом в городе остается стабильно высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 14 декабря было зарегистрировано 77 новых случаев заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму. Вакцинация населения от коронавируса в Крыму будет проводиться в поликлиниках.
В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.
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