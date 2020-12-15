В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.

В отделениях интенсивной терапии медицинских учреждений Севастополя сегодня находятся 44 человека, зараженных коронавирусной инфекцией. Четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

По его словам, в городских стационарах сейчас находятся 426 человек старше 65 лет – это на 15% больше по сравнению с прошлой неделей. Темпы прироста заболеваемости в регионе находятся на устойчивом уровне.

За последние 7 дней в городе был зафиксирован резкий скачок заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Этот показатель среди взрослого населения увеличился практически на 49%.

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