Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных ● В Севастополе пытались через суд отменить масочный режим ● Крымские чиновники занижают данные по смертности от коронавируса ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● В керченской больнице приостановили плановую запись к терапевту
В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.
В отделениях интенсивной терапии медицинских учреждений Севастополя сегодня находятся 44 человека, зараженных коронавирусной инфекцией. Четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.
По его словам, в городских стационарах сейчас находятся 426 человек старше 65 лет – это на 15% больше по сравнению с прошлой неделей. Темпы прироста заболеваемости в регионе находятся на устойчивом уровне.
За последние 7 дней в городе был зафиксирован резкий скачок заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Этот показатель среди взрослого населения увеличился практически на 49%.
В тексте использованы материалы: Форпост
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