В Крыму теперь мошенничают и с углем

С заявлением в ялтинскую полицию обратился местный житель, который рассказал, что столкнулся с интернет-мошенниками, которым передал 25 тысяч рублей в качестве оплаты товара, но так ничего взамен и не получил.

Заявитель пояснил, что на одном из популярных интернет-сайтов нашел объявление о продаже угля, позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка и перенаправила покупателя по другому номеру мобильного телефона. Заявитель связался с продавцом, договорился о покупке. Но для того чтобы продавец отправил ему товар, мужчине пришлось оплатить заранее 25 тысяч рублей. После совершения полной оплаты, товар доставлен не был, а продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска ялтинской полиции, собрав имеющиеся улики, проверив информацию по специальным базам, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин. Тот признался в содеянном и написала явку с повинной.

Следственным отделом Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает МВД Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе поймали грабителей, отжимавших телефоны у прохожих. Оперативниками отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю раскрыты два грабежа мобильных телефонов.

В Симферополе вскрыли автомобиль, а потом подожгли его. Трое жителей Симферополя вскрыли чужой автомобиль, украли вещи владельца, а затем подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, сообщает МВД Крыма.

Пообещал новый дом: в Симферополе мужчина украл у семьи миллионы. В Симферополе сотрудниками МВД был задержан мужчина, подозревающийся в мошенничестве в отношении женщины, на содержании у которой оказались две неработающие дочери и четверо внуков.

В Симферополе пьяная компания обокрала и сожгла автомобиль. В Симферополе полицейские задержали подозреваемых в краже и поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РК.