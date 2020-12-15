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Происшествия

В Крыму теперь мошенничают и с углем

11:16 вторник, 15 декабря 2020

С заявлением в ялтинскую полицию обратился местный житель, который рассказал, что столкнулся с интернет-мошенниками, которым передал 25 тысяч рублей в качестве оплаты товара, но так ничего взамен и не получил.

Заявитель пояснил, что на одном из популярных интернет-сайтов нашел объявление о продаже угля, позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка и перенаправила покупателя по другому номеру мобильного телефона. Заявитель связался с продавцом, договорился о покупке. Но для того чтобы продавец отправил ему товар, мужчине пришлось оплатить заранее 25 тысяч рублей. После совершения полной оплаты, товар доставлен не был, а продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска ялтинской полиции, собрав имеющиеся улики, проверив информацию по специальным базам, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин. Тот признался в содеянном и написала явку с повинной.

Следственным отделом Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает МВД Крыма.

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