В Крыму создают воздушный патруль

В Крыму воздухоплаватели станут отслеживать скрытые от глаз стихийные свалки с высоты птичьего полета, сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта республики.

Инициировали экологическое движение «Чистое небо — чистой земле» аэронавты Ставрополья. В числе первых регионов акцию поддержали Крым, Хабаровский край, а также Сочи.

«С высоты лучше видно, куда вывозится мусор. Все это фиксируется, фотографируется и отмечается на карте», — рассказали в Федерации воздухоплавательного спорта Крыма.

Дальше в планах спортивной организации — разработать карту экологических проблем и разместить ее в открытом доступе.

Сейчас полеты не проводят из-за плохой видимости. Как только погода наладится, воздушный патруль сразу выйдет на «дежурство». В федерации пообещали регулярно мониторить ситуацию со свалками. Следить за чистотой в Крыму будут не только с высоты птичьего полета, но и из космоса. Для этого ассенизаторские машины на полуострове оснастят спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.

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