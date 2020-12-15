Власть
В Крыму собираются выводить новые породы крупного рогатого скота
Крымчане активно развивают племенное животноводство.
Самой популярной на полуострове породой является красностепная порода. Такую корову можно узнать по красно-коричневому цвету.
Порода – результат многих скрещиваний. Селекционные работы здесь проводятся до сих пор. Об этом рассказал генеральный директор старейшего предприятия «Партизан» Александр Калын, пишут «Вести Крым».
Важно все - телосложение, ширина кости, смотрят даже чтобы вымя было правильной формы.
«Животноводство это самая сложная и трудоемкая отрасль», - заявил директор предприятия.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бешеная лиса «закрыла» поселок в Сакском районе на карантин. В Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.
Не хватает хлеба: в Крым поставят пшеницу из госрезерва России. Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн.
Крым захватывает зерновой клещ. Распространение и питание красноногого зернового клеща на посевах озимой пшеницы в Крыму можно остановить, проведя обработку инсектицидом широкого спектра действия.
В Крыму назвали самое перспективное автохтонное вино. Крымский полуостров уже зарекомендовал себя как винодельческий регион.
Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной
Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».
Клумбы в Севастополе обносят высоким забором фото
Непреодолимую ограду оформляют в новогоднем стиле.
В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством
В отношении собственников участков, уклоняющихся от участия в надзорных мероприятиях, могут проводиться выездные проверки без их предварительного уведомления
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова.
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Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку
Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.