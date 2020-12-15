В Крыму собираются выводить новые породы крупного рогатого скота

Крымчане активно развивают племенное животноводство.

Самой популярной на полуострове породой является красностепная порода. Такую корову можно узнать по красно-коричневому цвету.

Порода – результат многих скрещиваний. Селекционные работы здесь проводятся до сих пор. Об этом рассказал генеральный директор старейшего предприятия «Партизан» Александр Калын, пишут «Вести Крым».

Важно все - телосложение, ширина кости, смотрят даже чтобы вымя было правильной формы.

«Животноводство это самая сложная и трудоемкая отрасль», - заявил директор предприятия.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бешеная лиса «закрыла» поселок в Сакском районе на карантин. В Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Не хватает хлеба: в Крым поставят пшеницу из госрезерва России. Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн.

Крым захватывает зерновой клещ. Распространение и питание красноногого зернового клеща на посевах озимой пшеницы в Крыму можно остановить, проведя обработку инсектицидом широкого спектра действия.

В Крыму назвали самое перспективное автохтонное вино. Крымский полуостров уже зарекомендовал себя как винодельческий регион.