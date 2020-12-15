Водный кризис
Развитие сюжета: Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду ● Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали ● Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе ● Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов ● Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте
В Крыму снова обещают отремонтировать тоннельный водовод Южного берега
В Крыму планируется ремонт тоннельного водовода Южного берега в рамках реализации ФЦП.
- Предполагается строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, реконструкция водовода Феодосия-Судак, актуализация Единой системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым, - сообщила зампредседателя Совета министров РК, министр финансов Ирина Кивико во время парламентских слушаний по проекту о бюджете РК.
Напомним, жителям восточных микрорайонов Симферополя и населенных пунктов Добровской долины сегодня начнут подавать воду из подземных источников.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что с 1 января для жителей Евпатории снимают ограничение по горячему водоснабжению.
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