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Происшествия

В Крыму при строительстве водозабора нашли глубинную бомбу

19:02 вторник, 15 декабря 2020

Взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали найденную при строительстве водозабора на реке Бельбек 165-килограммовую глубинную бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Во время строительства резервного ковшевого водозабора на реке Бельбек в окрестностях поселка Верхнесадовое при выемке грунта экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей», – говорится в сообщении.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН обследовали бомбу при соблюдении всех требований безопасности и идентифицировали находку как советскую большую глубинную бомбу ББ-1. После обследования находки ее передали специалистам МЧС.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Севастополю сообщили, что работы по обследованию взрывоопасного предмета проходили на прошлой неделе. «Бомбу передали еще на прошлой неделе. Ликвидация взрывоопасного предмета планируется завтра. Помимо нее, планируется уничтожить еще шесть бомб», – сообщили в МЧС.

Строительство водозабора на реке Бельбек ведется для предотвращения дефицита воды в регионе. Планируется, что работы будут завершены к 1 марта следующего года. Водозабор позволит весной набрать в Чернореченское водохранилище 10 млн тонн воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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