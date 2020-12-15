В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством

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В отношении собственников участков, уклоняющихся от участия в надзорных мероприятиях, могут проводиться выездные проверки без их предварительного уведомления

Неполучение уведомления о предстоящей проверке соблюдения норм земельного законодательства не освобождает потенциальных нарушителей от проведения надзорных мероприятий в отношении их участков. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

В Госкомрегистр поступают решения судов о прекращении производств по административным правонарушениям в связи ненадлежащим, по мнению представителей Фемиды, уведомлением проверяемых лиц. В частности, сложности возникают с оперативным оповещением иностранных граждан, владеющих участками на территории Крыма, пользование которыми имеет признаки нарушений.

Законодательством РФ не предусмотрен особый порядок извещения иностранцев о мероприятиях госземнадзора, поэтому единственным способом информирования является международная почтовая корреспонденция, а доставка занимает много времени. Госкомрегистр решил изучить правоприменительную и судебную практику других регионов РФ, обратившись ко всем территориальным органам Росреестра с просьбой поделиться опытом по уведомлению лиц, в отношении которых проводятся надзорные мероприятия или ведется административное производство.

— Исходя уже из первых ответов коллег практика на территории разных субъектов страны складывается довольно схожая. Извещение лиц производится всеми доступными средствами связи, которые позволяют документально зафиксировать доставку сообщения до адресата, главным образом при помощи заказных писем с уведомлением.Потенциальные нарушители зачастую пытаются уклониться от получения подобных уведомлений, ошибочно полагая, что таким образом им удастся избежать проверки. Хочу напомнить: при отсутствии собственника недвижимости и отмене проверки по этой причине, земинспектор вправе принять решение о проведении следующей проверки в отношении гражданина без предварительного уведомления. При этом нахождение уведомления в почтовом отделении по месту регистрации гражданина в течение 30 дней и его возврат в связи с неполучением, считается мерой, достаточной для доказательной базы, – рассказал Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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