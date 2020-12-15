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Происшествия

В Бахчисарае иномарка сбила пешехода на «зебре»

В Бахчисарае водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину. Кадры с моментом аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По данным УГИБДД МВД по РК, авария произошла накануне днем.

«Водитель KIA Ceed 1966 года рождения, двигаясь Бахчисарае на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения машин», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получила ушибленную рану брови слева, ушиб левой руки и закрытую черепно-мозговую травму. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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