Происшествия
В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей
В Алуште задержали 20-летнего жителя Анапы, который с другом украл из ювелирного магазина драгоценности, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Полицейские выяснили, что молодой мужчина приехал в курортный город со своим приятелем специально для кражи ювелирных украшений. Общая стоимость украденных украшений составила почти семь миллионов рублей.
После «дела» сообщники разъехались по разным городам.
В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Злоумышленник уже дал признательные показания и способствует расследованию уголовного дела. Ему предъявили обвинение.
Сейчас полицейские ищут остальных участников преступления, и проверяют их причастность к другим происшествиям.
Ранее в Симферополе задержали мужчину, который украл у своей спутницы после свидания золотые украшения и деньги.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
У симферопольца в баре девушка украла свыше полумиллиона рублей. Сотрудниками полиции по горячим следам задержана жительница Симферополя по подозрению в краже.
В Симферополе поймали грабителей, отжимавших телефоны у прохожих. Оперативниками отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю раскрыты два грабежа мобильных телефонов.
В Симферополе вскрыли автомобиль, а потом подожгли его. Трое жителей Симферополя вскрыли чужой автомобиль, украли вещи владельца, а затем подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, сообщает МВД Крыма.
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