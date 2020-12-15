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Происшествия

В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей

18:15 вторник, 15 декабря 2020
Алушта

В Алуште задержали 20-летнего жителя Анапы, который с другом украл из ювелирного магазина драгоценности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что молодой мужчина приехал в курортный город со своим приятелем специально для кражи ювелирных украшений. Общая стоимость украденных украшений составила почти семь миллионов рублей.

После «дела» сообщники разъехались по разным городам.

В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленник уже дал признательные показания и способствует расследованию уголовного дела. Ему предъявили обвинение. 

Сейчас полицейские ищут остальных участников преступления, и проверяют их причастность к другим происшествиям.

Ранее в Симферополе задержали мужчину, который украл у своей спутницы после свидания золотые украшения и деньги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

У симферопольца в баре девушка украла свыше полумиллиона рублей. Сотрудниками полиции по горячим следам задержана жительница Симферополя по подозрению в краже.

В Симферополе поймали грабителей, отжимавших телефоны у прохожих. Оперативниками отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю раскрыты два грабежа мобильных телефонов.

В Симферополе вскрыли автомобиль, а потом подожгли его. Трое жителей Симферополя вскрыли чужой автомобиль, украли вещи владельца, а затем подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, сообщает МВД Крыма.

Пообещал новый дом: в Симферополе мужчина украл у семьи миллионы. В Симферополе сотрудниками МВД был задержан мужчина, подозревающийся в мошенничестве в отношении женщины, на содержании у которой оказались две неработающие дочери и четверо внуков.

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