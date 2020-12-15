В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей

В Алуште задержали 20-летнего жителя Анапы, который с другом украл из ювелирного магазина драгоценности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что молодой мужчина приехал в курортный город со своим приятелем специально для кражи ювелирных украшений. Общая стоимость украденных украшений составила почти семь миллионов рублей.

После «дела» сообщники разъехались по разным городам.

В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленник уже дал признательные показания и способствует расследованию уголовного дела. Ему предъявили обвинение.

Сейчас полицейские ищут остальных участников преступления, и проверяют их причастность к другим происшествиям.

Ранее в Симферополе задержали мужчину, который украл у своей спутницы после свидания золотые украшения и деньги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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