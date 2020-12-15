Власть
В администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира
Снос деревьев на берегу реки Салгир в Симферополе связан со строительством коллектора глубокого заложения.
Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Анатолий Русин.
«Необходимость в порубке есть. Здесь будет шахта коллектора. Такие же будут в районе бульвара Ленина, Екатерининского сквера. Но, чтобы компенсировать нанесенные потери в проекте заложено озеленение. Дополнительно на всех этих участках просмотрены все деревья, сделана их оценка и выставлен счет подрядчикам, чтобы они оплатили компенсационное озеленение», - заместитель главы администрации Симферополя.
Он отметил, что работы на участке будут завершены уже в следующем году.
«Подрядчик заверяет, что до конца 2021 года мы увидим обновленную территорию, с газоном. А посадить там деревья город сможет самостоятельно», - сказал Анатолий Русин, добавив, что уже в ближайшие дни на огороженной территории начнется бурение шахты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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