В 2021 году Россия уменьшит финансирование Крыма

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Республика Крым в 2021 году в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» получит на 6 миллиардов меньше, чем планировалось.

Об этом сообщила вице-премьер республики Ирина Кивико в ходе парламентских слушаний по проекту закона о бюджете Республики Крым на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов.

«Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 год составляет 102,4 миллиарда рублей. Хочу отметить, что пока ФЦП у нас стоит 42,2 миллиарда рублей в первом чтении, потому что мы ставили так, как было в первом чтении закона о федеральном бюджете. Но в связи с тем, что (федеральный – ред.) закон уже принят, ко второму чтению мы приведем данную цифру в соответствие с законом о федеральном бюджете. И сумма у нас с вами будет 36,2 миллиарда рублей», - пояснила Ирина Кивико.

В плановом периоде на реализацию федеральной целевой программы в Республике Крым в 2022 году пока что предусмотрено 54,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 112 миллиардов рублей, добавила чиновница.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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