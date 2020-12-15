Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 909 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 281 человек, выздоровевших за весь период – 14 763 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.

В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных. Ученые Крымского федерального университета обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса.

В Крыму регистрируют почти полторы сотни ложных вызовов скорой в месяц. Ежемесячно экстренные службы регистрируют порядка полутора сотен ложных вызовов скорой медицинской помощи.

Крымские чиновники занижают данные по смертности от коронавируса. Данные чиновников Крыма и Севастополя по числу умерших от коронавируса не сходятся с цифрами с Росстата.