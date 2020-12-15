Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах

фото © Новости Крыма

Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, со среды прогнозируется снижение температуры в горах до минусовых отметок и туман.

«Температура воздуха стала снижаться. Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до +6 градусов, а в горах от -1 до +1 градусов», – приводит слова Шахов пресс-служба министерства.

В связи с ухудшением погоды спасатели находятся в повышенной готовности. Уточнены планы взаимодействия с органами управления на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. «Любителям «тихой охоты» настоятельно рекомендуется воздержаться от сбора грибов и прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках Крымских гор», – добавили в МЧС Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вырубка крымской сосны обойдется жителям Ялты в миллион. В Ялте появится новый компенсационный тариф за вырубку зеленых насаждений.

Жителям Ялты запретили собирать грибы, травы и ограничили доступ в лес. Жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, введенные на заповедных землях. Люди с советских времен собирали там грибы, ягоды, травы.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике началась стройка. В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в районе верхней Массандры, началась стройка.

В горах Крыма погибли девять человек. С начала года в горах и лесах Крыма около 80 человек получили травмы, 9 человек погибли.