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Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах
фото © Новости Крыма
Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.
Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, со среды прогнозируется снижение температуры в горах до минусовых отметок и туман.
«Температура воздуха стала снижаться. Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до +6 градусов, а в горах от -1 до +1 градусов», – приводит слова Шахов пресс-служба министерства.
В связи с ухудшением погоды спасатели находятся в повышенной готовности. Уточнены планы взаимодействия с органами управления на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. «Любителям «тихой охоты» настоятельно рекомендуется воздержаться от сбора грибов и прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках Крымских гор», – добавили в МЧС Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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