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Происшествия

Пьяный посетитель торгового центра в Симферополе устроил дебош из-за тепловизора

Наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации получил информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что в торговом центре, расположенном в пригороде Симферополя, сработала кнопка средств тревожной сигнализации.

Оперативно прибыв по данному адресу, росгвардейцы выяснили, что работники торгового заведения нажали тревожную кнопку после того, как один из посетителей, стал требовать удалить видеозапись с тепловизора дистанционного измерения температуры тела, находящегося на входе в заведение, перепутав его с видеокамерой. Получив ответ, что прибор имеет другое предназначение, гражданин начал вести себя агрессивно, угрожая работникам физической расправой и пытаясь разбить сканирующее устройство.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего ранее судимого жителя г. Симферополя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный передан сотрудникам полиции территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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