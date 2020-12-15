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Происшествия

Пропавшего в Керчи подростка нашли в Туле

09:13 вторник, 15 декабря 2020

Полицейские разыскали подростка из Керчи, который рано утром 9 декабря ушел из дома в учебное учреждение и не вернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты своевременные меры реагирования – опрошены соседи, жители близлежащих домов и знакомые пропавшего ребенка. Полицейские обследовали улицы, осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвальные и чердачные помещения. На розыск несовершеннолетнего были ориентированы все наружные наряды полиции.

Местонахождение молодого человека установлено в г. Туле, куда он отправился прогуляться из-за возникшего недопонимания с родителями. В ближайшее время подросток будет передан семье. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком проведены профилактические беседы.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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