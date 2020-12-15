Пропавшего в Керчи подростка нашли в Туле

Полицейские разыскали подростка из Керчи, который рано утром 9 декабря ушел из дома в учебное учреждение и не вернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты своевременные меры реагирования – опрошены соседи, жители близлежащих домов и знакомые пропавшего ребенка. Полицейские обследовали улицы, осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвальные и чердачные помещения. На розыск несовершеннолетнего были ориентированы все наружные наряды полиции.

Местонахождение молодого человека установлено в г. Туле, куда он отправился прогуляться из-за возникшего недопонимания с родителями. В ближайшее время подросток будет передан семье. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком проведены профилактические беседы.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

До уголовки: ссора севастопольцев перешла из «виртуала» в реальность. Правоохранители Севастополя задержали 18-летнего жителя Севастополя, который избил несовершеннолетнего.

В Крыму кто-то сжег венки у Вечного огня. В крымском городе Саки вандалы сожгли венки на мемориале «Вечный огонь».

За неделю в Крыму погибли в ДТП два человека. За прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка. На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.