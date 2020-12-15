Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 15 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 15 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман с видимостью 200-500 метров.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 декабря.
Плюс 17: синоптик рассказал о погоде на неделю в Крыму. В предстоящую неделю Крым окутают облака, однако осадков не предвидится, а в понедельник воздух прогреется до +17.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 декабря.
Похолодание ожидается в Крыму на следующей неделе. Дневная температура воздуха в Крыму снизится до 5-10 градусов выше нуля на следующей неделе.
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