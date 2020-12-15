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Власть

Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов

16:35 вторник, 15 декабря 2020
Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов

фото © Новости Крыма

В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.

Однако местных жителей нововведение не коснется.

— Этот вопрос обсуждался с министром. Нами направлены уже готовые предложения в этой части. Нас услышали. Как я и говорил, жители Крыма будут освобождены от уплаты этого взноса, — рассказал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

Он уточнил, чтобы посещать бесплатно заповедники региона необходимо получать специальное разрешение, — передает «Крым 24».

Министерство природных ресурсов и экологии РК утвердит тарифы на посещение территорий ФГБУ «Заповедный Крым», услуги гида и пользование площадками для кемпинга.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Жителям Ялты запретили собирать грибы, травы и ограничили доступ в лес. Жители Южного берега Крыма жалуются на жесткие меры, введенные на заповедных землях. Люди с советских времен собирали там грибы, ягоды, травы.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике началась стройка. В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в районе верхней Массандры, началась стройка.

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