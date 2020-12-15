Власть
Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов
фото © Новости Крыма
В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.
Однако местных жителей нововведение не коснется.
— Этот вопрос обсуждался с министром. Нами направлены уже готовые предложения в этой части. Нас услышали. Как я и говорил, жители Крыма будут освобождены от уплаты этого взноса, — рассказал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
Он уточнил, чтобы посещать бесплатно заповедники региона необходимо получать специальное разрешение, — передает «Крым 24».
Министерство природных ресурсов и экологии РК утвердит тарифы на посещение территорий ФГБУ «Заповедный Крым», услуги гида и пользование площадками для кемпинга.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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