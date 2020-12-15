Под Бахчисараем незаконно срубили можжевельник на 100 тысяч рублей

На территории лесничества в Бахчисарайском районе незаконно вырубили деревья, причинив ущерб на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

По данным ведомства, во время рейда на особо охраняемых территориях в рекреационном парке «Бахчисарай» госинспекторы зафиксировали факт незаконной вырубки одного сырорастущего и четырех сухостойных деревьев можжевельника колючего, а также двух кустарников той же породы. Общий ущерб, причиненный незаконной деятельностью, составил 75862 руб.

Кроме этого, на территории Куйбышевского лесничества выявили незаконную рубку еще четырех деревьев можжевельника. В этом случае ущерб составил 31016 руб.

В ведомстве уточнили, что виновники вырубки найдены, а все материалы для расследования направлены в ОМВД РФ по Бахчисарайскому району.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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