Неожиданная встреча: в Крым пожаловали пеликаны

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В одном из водоемов на выезде из Евпатории, что на западе Крыма, поселился необыкновенный житель — самый настоящий пеликан.

Фотографию птицы опубликовали в соцсетях очевидцы.

«О фламинго в Межводном слышали уже все. Сегодня новый сюрприз», — написала на своей странице в соцсети Facebook жительница Евпатории Анна Войтенко, дополнив публикацию снимками пеликана.

Крымчанка призналась, что с огромным удовольствием наблюдала за этой красивой и величественной птицей в своем родном городе.

«Интересно, как он сюда попал? Может он отстал от стаи и может замерзнуть. Орнитологи наверняка обратят внимание», — выразила беспокойство автор снимка.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института морских биологических исследований Виталий Гирагосов, пеликан в Крыму не такая уж и диковинка. На полуострове гнездятся два вида пеликанов: кудрявый и розовый. Ареал их обитания — север полуострова.

«Хотя в это время года пеликанам уже положено улетать в более теплые края. Зимой в Крыму у них могут быть проблемы с нехваткой корма», — отметил эксперт.

Впрочем, по словам ученого, осень в Крыму в этом году была необыкновенно теплая, поэтому многие заморские гости еще не отправились на зимовку.

В тексте использованы материалы: Форпост

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