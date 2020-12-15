Общество
Неожиданная встреча: в Крым пожаловали пеликаны
фото © pixabay.com
В одном из водоемов на выезде из Евпатории, что на западе Крыма, поселился необыкновенный житель — самый настоящий пеликан.
Фотографию птицы опубликовали в соцсетях очевидцы.
«О фламинго в Межводном слышали уже все. Сегодня новый сюрприз», — написала на своей странице в соцсети Facebook жительница Евпатории Анна Войтенко, дополнив публикацию снимками пеликана.
Крымчанка призналась, что с огромным удовольствием наблюдала за этой красивой и величественной птицей в своем родном городе.
«Интересно, как он сюда попал? Может он отстал от стаи и может замерзнуть. Орнитологи наверняка обратят внимание», — выразила беспокойство автор снимка.
Как рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института морских биологических исследований Виталий Гирагосов, пеликан в Крыму не такая уж и диковинка. На полуострове гнездятся два вида пеликанов: кудрявый и розовый. Ареал их обитания — север полуострова.
«Хотя в это время года пеликанам уже положено улетать в более теплые края. Зимой в Крыму у них могут быть проблемы с нехваткой корма», — отметил эксперт.
Впрочем, по словам ученого, осень в Крыму в этом году была необыкновенно теплая, поэтому многие заморские гости еще не отправились на зимовку.
В тексте использованы материалы: Форпост
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