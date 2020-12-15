Неизвестный пытался сжечь машины скорой помощи в Севастополе

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Преступник напал на станцию: пытался разбить и сжечь машины.

В ночь на 12 декабря 2020 года неизвестный напал на подстанцию ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в районе 3-го отделения «Золотой балки».

Как сообщили медики, около трех часов ночи, когда все бригады были на выезде, на территорию подстанции проник преступник. Он по очереди разбил кареты «скорой помощи» и личные авто сотрудников. Помимо физических повреждений, техника была залита бензином – по-видимому, в первоначальный план злоумышленника входил и поджог машин.

Примечательно, что на некоторых машинах были обнаружены следы крови – есть предположение, что преступник порезался о разбитое стекло одной из машин.

Фото последствий нападения были опубликованы в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения и УМВД Севастополя подтвердили факт инцидента, по которому полиция проводит проверку.

Имеющих какую-либо информацию по происшествию просят обратиться в ОМВД по Балаклавскому району или на «горячую линию» МВД.

В тексте использованы материалы: Форпост

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