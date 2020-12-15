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Происшествия

На трассе под Ялтой столкнулись четыре автомобиля

11:38 вторник, 15 декабря 2020
Ялта

В службу спасения поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге «граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации есть пострадавшие, требуется деблокация.

К месту происшествия были направлены: 1 отделение 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и 2 бригады скорой медицинской помощи.

По прибытии установлено, что произошло столкновение 4 легковых автомобилей: Skoda Oktavia, Kia Rio, Hyundai Accent и ВАЗ-2107. Требуется деблокация водителя ВАЗ.

Спасателями, с помощью гидравлического оборудования, проведены мероприятия по деблокации мужчины и обеспечена пожарная безопасность аварийного участка.

Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, в ДТП получил травмы водитель автомобиля Kia Rio.

Оба пострадавших доставлены в Ялтинскую городскую больницу№1. Диагнозы уточняются.

Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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