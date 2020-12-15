Мыс Меганом: «Заповедник был - теперь его нет»

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Под Судаком в бухте Капсель, которая входит в охранную зону памятника природы «Мыс Меганом», продолжается строительство арт-кластера «Таврида». Группа местных активистов на протяжении последних месяцев протестует против застройки, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.

В 2019 году часть территории заповедника утратила охранный статус по решению властей города, однако активисты утверждают, что им ни разу не предъявили документов на строительство. Они пишут письма в различные российские инстанции, вплоть до президента России Владимира Путина, который официально поддерживает проект арт-кластера «Таврида».

В частности, судакчане указывают на то, что работы ведутся прямо на территории так называемого перепелиного поля и что в этих местах встречается множество краснокнижных растений.

Капитальная стройка на территории, которую выделили арт-кластеру «Таврида», стартует в начале 2021 года. Это пять жилых корпусов кампуса, несколько мастерских и столовая для студентов и преподавателей, пешеходные дорожки. Позже должны соорудить концертный зал, кинолекторий, стадион и учебную киностудию с гигантским бассейном для съемок полноразмерных кораблей. Ожидается, что уже с 2022 года культурно-образовательный форум перейдет на круглогодичную работу.

Активист из Судака Рустем Абкадыров ранее получил «предостережение о недопустимости нарушения законодательства об экстремистской деятельности» после того, как несколько раз преграждал путь строительной технике. Он рассказал, что работы в бухте Капсель в последнее время активизировались.

– Мы каждое утро просыпаемся в настороженном состоянии, в ожидании рокота тяжелой техники – раньше мы просыпались под пение птиц. Рабочие продолжают подготовительный этап строительства – так это называется официально. Фактически они установили забор высотой четыре метра вокруг всего перепелиного поля, а это несколько сотен гектаров. По периметру вырыли глубокие траншеи, видимо, для коммуникаций. Внутри поля начинается планировка, монтаж плит, работают буровые установки. Мы наблюдаем эту картину с негодованием и разочарованием. Несколько дней назад я гулял в том районе, и передо мной выполз полоз – краснокнижное животное. Сейчас у них время спячки, но строители, видимо, потревожили его бульдозерами. Растения уничтожаются нещадно.

Рустем Абкадыров отмечает, что специалисты Минэкологии Крыма зафиксировали на этой территории различные виды краснокнижных растений и составили протокол.

– Кроме того, приглашенные специалисты из Карадагского заповедника составили документ, в соответствии с которым в этом районе по результатам предыдущих обследований обнаружили 25 видов краснокнижных растений. Сейчас выявлены не все, потому что в зимний период многие эфемероиды находятся не в состоянии вегетации. Нужно обязательно провести экологическую экспертизу, но уже весной.

В документе Минэкологии, на который ссылается администрация «Тавриды», среди прочего содержится такой абзац: «рекомендуем провести исследования для установления запрашиваемых данных в отношении наличия объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым».

Рустем Абкадыров подчеркивает, что активисты уже направили письма насчет экологических нарушений и в российскую администрацию Судака, и в прокуратуру.

По мнению Рустема Абкадырова, администрация арт-кластера «Таврида» боится общественного резонанса.

– Ее представители не хотят, чтобы недовольство местных жителей выплеснулось за пределы Судакского региона и Крыма. Мне кажется, они особо не беспокоятся о том, что в городе общественное мнение не на их стороне, и поэтому не пытаются наладить диалог. Так что нам нужно сделать все, чтобы о проблеме застройки заповедника узнало как можно больше людей за пределами Судака, и это будет сильный удар по имиджу «Тавриды». Это ведь имиджевый проект: они хотят показать красивую картинку, что молодежь приезжает, для нее здесь созданы великолепные условия и все счастливы. Второй наш инструмент – обращения. Мы пишем десятки писем, и в ответах все равно проскальзывают содержательные моменты, из которых выстраивается канва нарушений. В определенный момент все это станет очень трудно скрывать.

Российский эколог, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков считает усилия судакских активистов действиями в правильном направлении.

– Действительно, нужно очень большое общественное внимание к этой проблеме. Взывать к сознательности власти, чтобы она спасла уникальный природный объект, нет вообще никакого смысла. У нее нет цели сохранять природу. В России в последние 20 лет ставят такие объекты на службу коммерческим интересам, часто связанным с самой властью. Особенно цинично это смотрится после как бы проведенного голосования по поправкам к Конституции, когда на каждом углу в городах висели баннеры о том, что наконец-то можно будет защищать природу. Через несколько дней после этого Владимир Путин подписал закон о том, что можно проводить вырубку лесов уже прямо на байкальской природоохранной территории. Это самый уникальный и знаковый объект России! Поэтому ситуация в Крыму абсолютно типичная. Единственный шанс – очень широкий общественный резонанс.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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