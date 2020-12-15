Власть
Минимальный набор продуктов в Крыму подорожал на 10 процентов
Минимальный продуктовый набор в Республике Крым с начала года вырос в цене на 9,6%.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата, подведя итоги ценового роста за ноябрь.
По данным службы, в конце ноября 2020 года стоимость минимального набора продуктов в расчете на одного крымчанина составила 4582 рубля, увеличившись по сравнению с октябрем на 1,9%.
Одновременно с этим специалисты Крымстата зафиксировали и рост стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За прошедший месяц этот показатель вырос на 0,7% и составил 16090 рублей в расчете на одного человека. С начала года стоимость набора выросла на 5,5%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно куда власти Крыма потратят 70 млн долларов, вырученных за продажу «Массандры». Часть денег, полученных Крымом от продажи предприятия «Массандра», направят на медицину, ЖКХ, соцполитику и образование.
Россиянам сказали, что рубль скоро очень сильно укрепится по отношению к доллару. Российская валюта еще не реализовала свой потенциал и в долгосрочной перспективе вполне может укрепиться до 65 рублей за доллар.
Власти Крыма продали винзавод «Массандра». Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций винзавода «Массандра». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
Названы новые пичины роста цен на продукты питания в Крыму. Продукты питания в крупных торговых сетях и рынках Крыма стали дорожать на глазах. Эксперты указывают на несколько причин повышения цен.
Неизвестный пытался сжечь машины скорой помощи в Севастополе фото
Преступник напал на станцию: пытался разбить и сжечь машины.
Крымчане смогут наблюдать звездопад
На этой неделе крымчане смогут наблюдать один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды.
Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной
Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова.
12 декабря
Рядом с Крымом произошло землетрясение
13 декабря
Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах
Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.