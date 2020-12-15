Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +4
море +11

Власть

Минимальный набор продуктов в Крыму подорожал на 10 процентов

17:41 вторник, 15 декабря 2020

Минимальный продуктовый набор в Республике Крым с начала года вырос в цене на 9,6%.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата, подведя итоги ценового роста за ноябрь.

По данным службы, в конце ноября 2020 года стоимость минимального набора продуктов в расчете на одного крымчанина составила 4582 рубля, увеличившись по сравнению с октябрем на 1,9%.

Одновременно с этим специалисты Крымстата зафиксировали и рост стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За прошедший месяц этот показатель вырос на 0,7% и составил 16090 рублей в расчете на одного человека. С начала года стоимость набора выросла на 5,5%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно куда власти Крыма потратят 70 млн долларов, вырученных за продажу «Массандры». Часть денег, полученных Крымом от продажи предприятия «Массандра», направят на медицину, ЖКХ, соцполитику и образование.

Россиянам сказали, что рубль скоро очень сильно укрепится по отношению к доллару. Российская валюта еще не реализовала свой потенциал и в долгосрочной перспективе вполне может укрепиться до 65 рублей за доллар.

Власти Крыма продали винзавод «Массандра». Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций винзавода «Массандра». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Названы новые пичины роста цен на продукты питания в Крыму. Продукты питания в крупных торговых сетях и рынках Крыма стали дорожать на глазах. Эксперты указывают на несколько причин повышения цен.

Происшествия
Неизвестный пытался сжечь машины скорой помощи в Севастополе

Неизвестный пытался сжечь машины скорой помощи в Севастополе фото

Преступник напал на станцию: пытался разбить и сжечь машины.

Общество
Крымчане смогут наблюдать звездопад

Крымчане смогут наблюдать звездопад

На этой неделе крымчане смогут наблюдать один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды.

Коронавирус в Крыму
Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной

Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной

Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».

Власть
Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах

Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах

Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации