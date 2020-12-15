Минимальный набор продуктов в Крыму подорожал на 10 процентов

Минимальный продуктовый набор в Республике Крым с начала года вырос в цене на 9,6%.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата, подведя итоги ценового роста за ноябрь.

По данным службы, в конце ноября 2020 года стоимость минимального набора продуктов в расчете на одного крымчанина составила 4582 рубля, увеличившись по сравнению с октябрем на 1,9%.

Одновременно с этим специалисты Крымстата зафиксировали и рост стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За прошедший месяц этот показатель вырос на 0,7% и составил 16090 рублей в расчете на одного человека. С начала года стоимость набора выросла на 5,5%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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