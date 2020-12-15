Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной

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Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«У нас есть приоритет, и мы должны привить наших коллег, которые сейчас, рискуя своей жизнью, работают в «красной зоне». Это самое главное. Ко мне никто из чиновников не обращался за помощью в части вакцинации. Я думаю, что у чиновничьего аппарата, если есть возможность, они это могут сделать в индивидуальном порядке, как это посчитают нужным», – сказал Остапенко.

Сегодня в Крыму стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первыми иммунизировали 50 сотрудников «скорой помощи» со всего Крыма. Сейчас вакцинацию проводят на территории поликлиники горбольницы №7 Симферополя, но в ближайшее время количество мест для иммунизации расширят.

«Это будут города и районы по всей территории Республики Крым, конечно. Мы готовы к приему вакцины, у нас есть соответствующее оборудование. Вакцина должна храниться при температуре минус 18 – минус 20 градусов», – уточнил Остапенко.

В ближайшее время вакцину получат 500 человек – это первая партия «Спутника V», которую доставили в Крым 8 декабря. В ближайшее время на территорию Крымского полуострова поступит еще 1 тысяча доз вакцины.

«Вакцина в республику доставляется авторефрижератором, в котором соблюдены все условия для ее перевозки. В соответствии с инструкцией к препарату транспортировка и хранение вакцины производится при температуре минус 18 градусов. Поступая на склад ГУП РК «Крым-Фармация», она хранится в морозильных камерах при такой же температуре», – сообщили в минздраве республики.

Прививать граждан будут по категориям, после врачей ее получат учителя, пояснил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По мере поступления вакцины категории граждан будут расширяться. Прививать всех будут только в поликлиниках – их 30 на территории республики: условия хранения «Спутника V» не позволяют проводить иммунизацию в ФАП, амбулаториях или мобильных прививочных пунктах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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