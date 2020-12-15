Общество
Крымчане встретили на пляже опасного стервятника
фото © pixabay.com
Необычную находку в бухте Двуякорной сделали жители Феодосии, что в юго-восточном Крыму. Среди скал по пляжу бродит сип белоголовый, занесенный в региональную Красную книгу.
Очевидцы сняли пернатого на камеру.
Встреча с уникальной птицей выложена в группе «Подслушано Феодосия» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видео, видимых травм у сипа нет, однако он не взлетает. При этом птица не боится людей, а даже идет к ним.
Такое поведение позволяет предположить, что, возможно, феодосийцы встретили сипа из Архангельска, которого два года выхаживали орнитологи на севере России, а пару недель назад привезли в Крым, где его выпустили на свободу.
Впрочем, как рассказал сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный, несмотря на то, что ареал гнездования у белоголовых красавцев — скальные обрывы главной и внутренней гряды Крымских гор, эти падальщики могут летать за пропитанием и за сто километров.
«Сейчас период гнездования прошел, птенцы разлетелись, сипы вполне могут менять ареалы обитания. Например, каждую зиму к нам на Карадаг прилетает до десяти таких птиц», — отметил ученый.
Также эксперт посоветовал не трогать птицу, если нет видимых травм и она самостоятельно взлетает. В противном случае ее лучше транспортировать к специалистам.
В тексте использованы материалы: Форпост
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