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Общество

Крымчане встретили на пляже опасного стервятника

08:24 вторник, 15 декабря 2020
Крымчане встретили на пляже опасного стервятника

фото © pixabay.com

Необычную находку в бухте Двуякорной сделали жители Феодосии, что в юго-восточном Крыму. Среди скал по пляжу бродит сип белоголовый, занесенный в региональную Красную книгу.

Очевидцы сняли пернатого на камеру.

Встреча с уникальной птицей выложена в группе «Подслушано Феодосия» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видео, видимых травм у сипа нет, однако он не взлетает. При этом птица не боится людей, а даже идет к ним.

Такое поведение позволяет предположить, что, возможно, феодосийцы встретили сипа из Архангельска, которого два года выхаживали орнитологи на севере России, а пару недель назад привезли в Крым, где его выпустили на свободу.

Впрочем, как рассказал сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный, несмотря на то, что ареал гнездования у белоголовых красавцев — скальные обрывы главной и внутренней гряды Крымских гор, эти падальщики могут летать за пропитанием и за сто километров.

«Сейчас период гнездования прошел, птенцы разлетелись, сипы вполне могут менять ареалы обитания. Например, каждую зиму к нам на Карадаг прилетает до десяти таких птиц», — отметил ученый.

Также эксперт посоветовал не трогать птицу, если нет видимых травм и она самостоятельно взлетает. В противном случае ее лучше транспортировать к специалистам.

В тексте использованы материалы: Форпост

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