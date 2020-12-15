Крымчане смогут наблюдать звездопад

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На этой неделе крымчане смогут наблюдать один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды.

Об этом сообщил ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.

Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

По словам Алексея Бакланова, белые и яркие метеоры могут падать очень часто — до 120-150 единиц в час.

Вопреки всеобщему заблуждению, для наблюдения за метеорным потоком оптические приборы не понадобятся. Астрономическое явление можно наблюдать невооруженным глазом. Ведь это самый сильный поток метеоритов в году.

«В черте города звездопад практически не виден. Лучше оказаться подальше от искусственного освещения. В Крыму это горы, степная местность», — отметил Алексей Бакланов.

А тем, кто собирается выехать на природу, чтобы наблюдать звездопад, может помешать туман.

«Сейчас в горно-лесной зоне полуострова погода очень быстро меняется, может опускаться туман, значительно осложняя ориентирование на местности, резко может снизиться температура окружающей среды, поэтому туристам стоит быть предельно осторожными и тщательно подготовиться и продумать свой маршрут перед отправлением в горы», — предупредил крымчан и гостей полуострова министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Форпост

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