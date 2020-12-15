Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму ● В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом ● В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
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За прошлые сутки на территории Севастополя выявлено 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались пять человек.
Об этом сообщает правительство Севастополя.
«35 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от трех до 81 года», - говорится в сообщении.
Известно, что 140 пациентов выписали после выздоровления. С начала пандемии в городе зарегистрировали 5,4 тысячи заболевших. Выздоровели в настоящий момент более пяти тысяч человек, 175 пациентов скончались.
В стационарах с подтвержденным диагнозом находится 174 человека, в «Изумруде» – 179. На амбулаторном лечении – 34 человека. Под наблюдением находится 524 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму. Вакцинация населения от коронавируса в Крыму будет проводиться в поликлиниках.
В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены четверо из них.
В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных. Ученые Крымского федерального университета обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса.
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