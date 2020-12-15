Власть
Клумбы в Севастополе обносят высоким забором
фото © Форпост
Непреодолимую ограду оформляют в новогоднем стиле.
На улицах и площадях Севастополя продолжается установка новогодних декораций и украшений. Ранее на площади Ушакова появились бетонные блоки, предназначение которых около недели пытались разгадать горожане. С их помощью было обустроено волнообразное ограждение, украшенное гирляндами.
В то же время вблизи сухого фонтана уже началась установка новогодней елки. Рабочие сейчас монтируют под нее металлическую конструкцию – на место уже подвезены белые ветки и украшения.
Напомним: ранее на центральном городском проспекте появились узнаваемые профили Павла Степановича Нахимова и контуры парусника, выполненные из светодиодной ленты. Новогодняя иллюминация и тематические конструкции уже установлены на улице Большой Морской, площади Восставших, а также проспекте Октябрьской Революции.
В условиях пандемии коронавируса Новый год в Севастополе заключается в основном в его праздничном украшении. В частности, горожане ожидают завершения обустройства новогодней елки на площади Нахимова. Правда, торжественного открытия и мероприятий у нее не будет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Клумбы в Севастополе обносят высоким забором фото
Непреодолимую ограду оформляют в новогоднем стиле.
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