Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +7
море +11

Власть

Клумбы в Севастополе обносят высоким забором

Клумбы в Севастополе обносят высоким забором

фото © Форпост

Непреодолимую ограду оформляют в новогоднем стиле.

На улицах и площадях Севастополя продолжается установка новогодних декораций и украшений. Ранее на площади Ушакова появились бетонные блоки, предназначение которых около недели пытались разгадать горожане. С их помощью было обустроено волнообразное ограждение, украшенное гирляндами.

В то же время вблизи сухого фонтана уже началась установка новогодней елки. Рабочие сейчас монтируют под нее металлическую конструкцию – на место уже подвезены белые ветки и украшения.

Напомним: ранее на центральном городском проспекте появились узнаваемые профили Павла Степановича Нахимова и контуры парусника, выполненные из светодиодной ленты. Новогодняя иллюминация и тематические конструкции уже установлены на улице Большой Морской, площади Восставших, а также проспекте Октябрьской Революции.

В условиях пандемии коронавируса Новый год в Севастополе заключается в основном в его праздничном украшении. В частности, горожане ожидают завершения обустройства новогодней елки на площади Нахимова. Правда, торжественного открытия и мероприятий у нее не будет.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира. Снос деревьев на берегу реки Салгир в Симферополе связан со строительством коллектора глубокого заложения.

Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что с 1 января для жителей Евпатории снимают ограничение по горячему водоснабжению.

Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали. На прошлой неделе пресс-служба воронежского аэропорта обрадовала крымчан и всех неравнодушных.

Животных из скандального севастопольского приюта выпустят на улицы. Контракт на содержание животных с ООО «Севастопольский центр права» будет расторгнут.

Коронавирус в Крыму
Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной

Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной

Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».

Власть
Клумбы в Севастополе обносят высоким забором

Клумбы в Севастополе обносят высоким забором фото

Непреодолимую ограду оформляют в новогоднем стиле.

Власть
В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством

В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством

В отношении собственников участков, уклоняющихся от участия в надзорных мероприятиях, могут проводиться выездные проверки без их предварительного уведомления

Коронавирус в Крыму
Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку

Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку

Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации