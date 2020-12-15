Какой сегодня праздник 15 декабря

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Сегодня, 15 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день чая (International Tea Day)

Признавая длинную историю и глубокое культурное и экономическое значение чая во всем мире, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 21 мая Международным днем чая, призвав ФАО возглавить его проведение.

Производство и переработка чая являются основным источником средств к существованию для миллионов семей, особенно в развивающихся странах. Этот праздник способствует устойчивому производству, потреблению и торговле чаем, а также предоставляет возможность субъектам на глобальном, региональном и национальном уровнях поддержать чайный сектор в сокращении масштабов крайней нищеты, борьбе с голодом и охране природных ресурсов.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — памятная дата, которая отмечается 15 декабря.

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию.

День Аввакума

Народный праздник «День Аввакума» отмечается 15 декабря (по старому стилю - 2 декабря). В церковном календаре это день почтения памяти ветхозаветного пророка Аввакума - восьмого из двенадцати малых пророков. Другие названия праздника: «Аввакум», «Абакум», «День пророка Аввакума», «Аввакумовы обереги». На Руси в этот день было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Также сегодня, 15 декабря, отмечают такие праздники:

- День радиотехнических войск ВКС РФ

- День памяти святого пророка Аввакума

- День памяти жертв «Греческой операции» НКВД

- День работников суда в Украине

- Ночь валяния под лавкой

- День приручения уличных фонарей

- День света и световых технологий (Light and Light-based Technologies Day)

- День Заменгофа (Zamenhofa Tago)

- День кекса (National Cupcake Day) в США

- День кошачьих пастухов (National Cat Herders Day) в США

- День энергетика Казахстана

- День «Билля о правах» (Bill of Rights Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афанасий, Онисифор, Степан, Андрей, Кирилл, Иоанникий, Аввакум, Ираклемон, Исе (Иессей), Миропия, Момей, Соломон.

Что происходило 15 декабря в прошлые годы

1025 - При подготовке похода на Сицилию в возрасте около 69 лет умер византийский император Василий II Болгаробоец.

1640 - герцог Жуан Браганский вступил на португальский престол под именем Жуан IV.

1699 - Введение юлианского календаря в Московии. Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от «сотворения мира» введен новый календарь. Отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января.

1791 - в США вступил в действие после ратификации Билль о правах (неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США, закрепляющие основные права и свободы человека и гражданина)

1934 - в Киеве по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 «членов» вымышленного чекистами «Объединение украинских националистов» (в том числе Григорий Косынка, Кость Ураган, Иван Крушельницкий и др. ..)

1966 - французский астроном Дольфус открыл десятый спутник Сатурна. Спутник получил название Янус.

1976 - Независимое государство Самоа принято в ООН (островная страна в Тихом океане с населением в 188,5 тысяч человек)

1982 - вновь открыта граница между Испанией и Британской колонией Гибралтар.

1997 - Самолет ТУ-154 разбился около аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Погибло 85 человек.

2000 - Остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС. Чернобыльская атомная электростанция полностью выведена из работы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 декабря. Какие праздники будут завтра?

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