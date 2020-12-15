Из приемных семей в Крыму «без суда и следствия» изъяли 12 детей

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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что из приемных крымских семей изъяли 12 детей «без суда и следствия».

Об этом омбудсмен написала в Instagram.

«Сегодня коллеги работают в Крыму. Да, снова Крым. Недавно проверяли сиротские учреждения, а тут снова пришлось ехать, так как из приемных семей одного за другими забрали 12 детей без «суда и следствия», как говорится. Никаких документов не предъявили. Конструктивного диалога по телефону не получилось. Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться», - написала Кузнецова.

Она напомнила, что на федеральном уровне пока нет ответственного органа исполнительной власти для защиты семей.

«Мы будем проверять, выявлять нарушения. Бороться за каждый случай», - добавила уполномоченный.

В пресс-службе обмудсмена добавили, что сейчас в первой из приемных семей из пятнадцати детей пять остаются дома, шесть находятся в социально-реабилитационном центре, еще четверо – в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям.

«Из второй семьи органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, они помещены в социальное учреждение», - говорится в сообщении.

В начале декабря Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю организовало проверку достоверности сведений об изъятии детей из многодетной семьи в Симферопольском районе. Основанием для проверки стали сведения в СМИ о том, что в селе Дубки Симферопольского района органы опеки и подразделение по делам несовершеннолетних изъяли детей из многодетной семьи.

Позже Кузнецова заявила, что считает необоснованным изъятие органами опеки детей.

Кроме этого, она сообщила, что поручила создать межведомственную комиссию для проверки органов опеки Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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