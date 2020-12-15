Происшествия
Хранили для себя: в Ялте задержали двух крымчан с «солями»
Полицейские задержали в Ялте двух мужчин за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, на одной из улиц города патрульные задержали мужчину, который вел себя подозрительно: нервничал и был растерянным. Во время досмотра у 27-летнего ялтинца нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Мужчина признался, что в пакете находится наркотическое вещество мефедрон, которое он нашел в лесном массиве и хранил для себя, без цели сбыта. Изъятое вещество оказалось N-метилэфедроном массой около грамма.
Еще одного ялтинца задержали чуть позже. Увидев полицейских, мужчина пытался поспешно избавиться от подозрительного пакетика.
«Со слов задержанного, обнаруженное у него вещество относится к так называемым «солям», которое он нашел и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Исследование порошкообразного вещества привело к тем же выводам, что и в первом случае: изъятое оказалось N-метилэфедроном общей массой 0,60 гр.», - говорится в сообщении.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье «незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта». Им грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинец получил тюремный срок за попытку ввезти в Крым наркотики. Джанкойский районный суд Крыма вынес приговор в отношении жителя Мелитополя, признанного виновным в контрабанде наркотиков.
Двум крымчанам грозит тюремный срок за хранение конопли. В Красноперекопске задержали двух местных жителей с каннабисом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Крымчанин нашел коноплю в поле и сохранил «для себя». В Красноперекопском районе у местного жителя нашли 200 граммов каннабиса.
В Крыму москвичку посадили на семь лет в тюрьму за наркоторговлю. Керченский городской суд приговорил 32-летнюю жительницу Москвы к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в составе преступной группы.
Неизвестный пытался сжечь машины скорой помощи в Севастополе фото
Преступник напал на станцию: пытался разбить и сжечь машины.
Крымчане смогут наблюдать звездопад
На этой неделе крымчане смогут наблюдать один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды.
Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной
Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова.
12 декабря
Рядом с Крымом произошло землетрясение
13 декабря
Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах
Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.