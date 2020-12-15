Хранили для себя: в Ялте задержали двух крымчан с «солями»

Полицейские задержали в Ялте двух мужчин за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, на одной из улиц города патрульные задержали мужчину, который вел себя подозрительно: нервничал и был растерянным. Во время досмотра у 27-летнего ялтинца нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Мужчина признался, что в пакете находится наркотическое вещество мефедрон, которое он нашел в лесном массиве и хранил для себя, без цели сбыта. Изъятое вещество оказалось N-метилэфедроном массой около грамма.

Еще одного ялтинца задержали чуть позже. Увидев полицейских, мужчина пытался поспешно избавиться от подозрительного пакетика.

«Со слов задержанного, обнаруженное у него вещество относится к так называемым «солям», которое он нашел и хранил для личного употребления, без цели сбыта. Исследование порошкообразного вещества привело к тем же выводам, что и в первом случае: изъятое оказалось N-метилэфедроном общей массой 0,60 гр.», - говорится в сообщении.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье «незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта». Им грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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