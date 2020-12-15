Два человека пострадали в ДТП с участием троллейбуса в Севастополе

Два человека пострадали при столкновении легковушки с троллейбусом, произошедшем сегодня в Севастополе.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает «Новый Севастополь».

«Водитель легкового автомобиля Kia не уступил дорогу троллейбусу, вследствие чего произошло столкновение», – отметили в управлении.

Авария произошла на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Олега Кошевого. За медицинской помощью обратились женщина-пассажир легкового автомобиля и несовершеннолетний пассажир троллейбуса.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» отметили, что на этом перекрестке сегодня не работал светофор. Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП. На снимках видно, что к ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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