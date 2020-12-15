Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму снова обещают отремонтировать тоннельный водовод Южного берега ● Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду ● Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали ● Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе ● Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов
Артезианскую воду сегодня начнут подавать в отдаленные микрорайоны Симферополя
Подрядчик завершает строительство водовода, чтобы обеспечить возможность подачи воды из подземных источников на восток Симферополя и населенные пункты Добровской долины.
Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением республики сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Сегодня будет последний сброс воды, она будет сливаться до обеда, после этого мы впервые в Симферополе получаем «кольцо» водоснабжения города… В такие кратчайшие сроки построены две трубы 500-го диаметра. С обеда сегодняшнего дня будет возможность с (водозабора в) Вилино… подавать воду аж до Заречного (Добровская долина, Симферопольский район)», – сообщил Баженов.
Из-за строительства водовода и дезинфекции труб «Воде Крыма» приходилось несколько раз сбрасывать большие объемы воды в Симферополе. «Мы два раза хлорировали, потому что не можем некондиционную воду подать потребителям», – пояснил Баженов.
Ранее сообщалось, что Симферополь перестанут снабжать водой из истощившегося Аянского водохранилища. Потребители получат воду из водозаборов на западе Крыма.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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