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Власть

Аксенов высказался по поводу продажи «Массандры»

18:12 вторник, 15 декабря 2020
Ялта
Аксенов высказался по поводу продажи «Массандры»

фото © weatlas.com

Аксенов думает, что новый «ПАО «Массандра» готов вкладывать значительные средства в развитие ведущего винодельческого предприятия Крыма, а показатели завода будут расти.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в результате торгов по продаже акций «Массандры владельцем предприятия стало ООО «Южный проект» – дочерняя компания банка «Россия». Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей.

В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей.

По словам Аксенова, новый собственник «Массандры» – системный и крупный игрок на рыке.

«В связи с активным интересом к теме покупки объединения хочу убедить крымчан, что показатели предприятия будут расти, поскольку это один из основных планов инвестора. Не сомневаюсь, что за ближайшие несколько лет в «Массандру» будут вложены приличные средства, которые дадут свой результат, в том числе во благо Республики Крым», – написал Аксенов в Facebook.

Он заверил, что контроль за работой важных для республики предприятий обеспечивается на всех уровнях. Глава республики пообещал информировать общественность о происходящих на предприятии процессах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Аксенов высказался по поводу продажи «Массандры»

Аксенов думает, что новый «ПАО «Массандра» готов вкладывать значительные средства в развитие ведущего винодельческого предприятия Крыма, а показатели завода будут расти.

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