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Коронавирус в Крыму

Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму

08:10 вторник, 15 декабря 2020
Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму

фото © rg.ru

Вакцинация населения от коронавируса в Крыму будет проводиться в поликлиниках.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«По мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от новой коронавирусной инфекции, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте министерства здравоохранения Республики Крым и донесена до крымчан медицинскими организациями», – написал Аксенов на странице в соцсети «ВКонтакте».

В минздраве республики уточнили, что после поступления необходимого объема вакцины массовая вакцинация будет проводиться в 30 поликлиниках на территории Крыма. Условия хранения вакцины от COVID-19 не позволяют проводить иммунизацию в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и мобильных прививочных пунктах.

Вакцинация сотрудников скорой медицинской помощи в Симферополе начинается сегодня. Она будет проходить на базе поликлиники Симферопольской городской клинической больницы №7. В дальнейшем, после получения дополнительных партий вакцины, планируется открыть прививочные пункты также в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр».

«Сегодня планируется привить 30 – 50 человек. В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией», – сообщил Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Планируется, что сегодня будут вакцинированы сотрудники «скорой» из Симферополя, Керчи, Ялты, Красноперекопска, Феодосии, Джанкоя. «В первую очередь мы прививаем людей, которые работают на выезде: врачи, фельдшеры, водители, которые работают в бригадах «скорой помощи» и выезжают к пациентам. Следующим этапом уже пойдут медицинские работники из диспетчерской службы и те, которые занимаются комплектованием бригад «скорой помощи», – рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.

Прививать не будут тех, кто уже перенес заболевание – это 15% сотрудников «скорой».

«Перед тем как делать прививку, обязательно будут тестировать на наличие иммуноглобулина: может быть, человек в скрытой форме или бессимптомно перенес COVID. Те, кто перенес заболевание, у кого уже есть антитела, уже не подлежат вакцинации», – пояснила она.

В середине сентября в Крым были доставлены несколько доз вакцины от коронавируса. В тестовом режиме прививки были сделаны медикам, находящимся в группе риска. Все они чувствуют себя хорошо, реакций и осложнений после прививки не было.

Первая крупная партия из 500 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступила в Крым 8 декабря. Глава республики Сергей Аксенов пообещал, что в ближайшее время Крым и Севастополь получат еще 1000 доз вакцины.

Эффективность вакцины «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4% в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Глава центра им. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, надеется, что в 2021 году большинство россиян привьются от COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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