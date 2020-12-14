Происшествия
За неделю в Крыму погибли в ДТП два человека
За прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 12 человек, 1 из них ребенок. К сожалению, 2 получили травмы несовместимые с жизнью.
— За отчетный период было ликвидировано 47 пожаров, из них 14 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, — сообщил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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