За неделю в Крыму погибли в ДТП два человека

За прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 12 человек, 1 из них ребенок. К сожалению, 2 получили травмы несовместимые с жизнью.

— За отчетный период было ликвидировано 47 пожаров, из них 14 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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