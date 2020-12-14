Власти Ялты требуют ускорить ремонт школы в Гаспре

Власти Ялты намерены в течение недели принять решение о дальнейшей работе с подрядчиком ремонта Гаспринской школы.

Об этом по результатам совместного посещения учреждения образования с главой муниципального образования Константином Шимановским сообщила на своей странице в социальных сетях исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.

«Работы должны были начаться еще в апреле и завершиться, согласно контракту, до 20 августа – к новому учебному году. Но скоро мы уже встретим календарный, а работы все еще ведутся. При этом вялые темпы не внушают никакого оптимизма. Есть ряд вопросов к подрядчику, есть и у него объективные проблемы. Одна из них – смещение сроков из-за невозможности попасть в Крым весной, учитывая, что подрядчик – с материка, а в тот период действовал запрет», – пояснила она.

Сложившуюся ситуацию Павленко назвала не только «проблемной, но скорее даже болезненной». «Так как она касается наших детей, а капитального ремонта в Гаспринской школы №1 ни разу не было за все полвека ее существования», – уточнила исполняющая обязанности главы администрации Ялты.

Она напомнила, что в этом году здание наконец решили привести в порядок: выполнить внутренние работы, обновить фасад, заменить коммуникации, и на эти цели из городского бюджета был выделен 31 млн руб. «А сегодня у нас есть два выхода: либо мы прощаемся с подрядчиком, либо продолжаем с ним работу, и у обоих вариантов есть минусы», – отметила Павленко.

Тем не менее, убеждена она, ситуацию нужно менять. «В любом случае, сделать ремонт абы как, чтобы через год снова просить средства у республики или выделять их из бюджета и делать ремонт по второму кругу – это точно не выход», – выразила уверенность руководитель администрации Ялты и дала поручение городским службам и подрядчику принять по этому вопросу решение.

К родителям местных детей Павленко обратилась с просьбой оказать помощь в ежедневном мониторинге и «оперативном информировании меня и всех ответственных лиц о ситуации на объекте». «Наша с вами задача – довести начатое дело до конца, и ваша помощь в этом крайне важна», – заверила она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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