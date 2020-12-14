Власти Крыма продали винзавод «Массандра»

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Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций винзавода «Массандра». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Согласно опубликованному протоколу, цена продажи составила 5,327 млрд рублей.

Помимо «Южного проекта», на покупку винзавода претендовало московское ООО «Эстейт Групп». Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд рублей.

Компания «Южный проект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года она купила завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей.

В середине октября парламент Крыма одобрил приватизацию «Массандры» путем продажи на аукционе. На продажу выставили 100% акций предприятия.

«Массандра» является одним из крупнейших предприятий на постсоветском пространстве по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. В объединение входят девять заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. В коллекцию вин предприятия входит около одного миллиона бутылок. В 1988 году «Массандра» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по их многочисленности и уникальности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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