Власть
В заповедниках Крыма будут развивать экологический туризм
ФГБУ «Заповедный Крым» и Министерство курортов и туризма Республики Крым подписали договор о сотрудничестве.
Директор «Заповедного Крыма» Андрей Бородин выразил надежду на активное развитие экологического туризма на территории полуострова.
— С моей стороны хочется отметить, это подписание даст новый толчок для развития экологического туризма на нашей территории. У нас все-таки шесть особо охраняемых территорий, четыре заповедника и два федеральных заказника, — заявил Андрей Бородин.
Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, для руководства республики важна тема экологического туризма и защиты экологии.
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11 декабря
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