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Власть

В заповедниках Крыма будут развивать экологический туризм

09:11 понедельник, 14 декабря 2020

ФГБУ «Заповедный Крым» и Министерство курортов и туризма Республики Крым подписали договор о сотрудничестве.

Директор «Заповедного Крыма» Андрей Бородин выразил надежду на активное развитие экологического туризма на территории полуострова.

— С моей стороны хочется отметить, это подписание даст новый толчок для развития экологического туризма на нашей территории. У нас все-таки шесть особо охраняемых территорий, четыре заповедника и два федеральных заказника, — заявил Андрей Бородин.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, для руководства республики важна тема экологического туризма и защиты экологии.

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