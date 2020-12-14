В Севастополе пытались через суд отменить масочный режим

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Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении административных исков об оспаривании ряда пунктов указа губернатора Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решением от 11 декабря Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении указанных административных исковых заявлений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявители требовали признать недействительными пункты принятого в октябре документа, которые обязывали усилить масочный режим в общественном транспорте и в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах).

Также, согласно октябрьским поправкам, севастопольцы в возрасте старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

Режим повышенной готовности был введен на территории города 17 марта текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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