Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские чиновники занижают данные по смертности от коронавируса ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● В керченской больнице приостановили плановую запись к терапевту ● В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом ● В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом
В Севастополе пытались через суд отменить масочный режим
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Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении административных исков об оспаривании ряда пунктов указа губернатора Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Решением от 11 декабря Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении указанных административных исковых заявлений», – говорится в сообщении.
Отмечается, что заявители требовали признать недействительными пункты принятого в октябре документа, которые обязывали усилить масочный режим в общественном транспорте и в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах).
Также, согласно октябрьским поправкам, севастопольцы в возрасте старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.
Режим повышенной готовности был введен на территории города 17 марта текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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