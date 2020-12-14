В Ливадийском парке поселился дикий кабан

В Ливадийском парке, недалеко от одноименного дворца, местные жители заметили прогуливающегося дикого кабанчика.

Видео редкого посетителя парка они опубликовали в соцсети.

— Дикий кабанчик разгуливает по территории Ливадийского дворца. Ворона надрывно выражает свое недовольство. А скрипки на заднем фоне великолепны. Атмосферно…, — написал автор видео.

Как дикий кабан оказался в туристическом месте – пока неизвестно. Но дружелюбные животные на Южном берегу Крыма – не редкость. Летом местному фотографу удалось сделать кадры диких кабанов, зайцев и оленей.

Также случаются ситуации, когда местные жители вынуждены приходить на помощь диким животным. От засушливого лета пострадали и жители леса, источником воды для которых часто служат лужи на дорогах. В августе в урочище Малый Бабулган, недалеко от Ай-Петри, детеныш кабана вышел на дорогу, чтобы попить воду из лужи, и не смог выбраться.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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