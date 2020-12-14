В Крыму за сутки скончалось пять пациентов с коронавирусом

Общее число жертв пандемии в республике достигло 377 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2784 человека, стационарное (covid и пневмония) — 3013, изолировано в обсерваторы – 38.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 19289 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 14482.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Перинатальный центр Крыма побил рекорд по количеству родов. С начала года родилось на 1 000 детей больше, чем в 2019 году.

В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19. Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.

Стабильно за 70: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших от 13 до 88 лет.

Минздрав Крыма: труп не лежал целые сутки в палата с ковид-больными. В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами.