В Крыму водителя зажало в легковушке после столкновения с деревом

На одной из крымских трасс водитель отечественной легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, авария произошла рано утром в понедельник на дороге Нижнегорский – Белогорск около села Садовое.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21112» не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил столкновение с деревом. В результате происшествия водитель оказался зажат в автомобиле», - сообщили в чрезвычайном ведомства.

С помощью гидравлического оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые доставили его в Нижнегорскую районную больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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