Происшествия
В Крыму водителя зажало в легковушке после столкновения с деревом
На одной из крымских трасс водитель отечественной легковушки не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
По данным ведомства, авария произошла рано утром в понедельник на дороге Нижнегорский – Белогорск около села Садовое.
«Водитель автомобиля «ВАЗ-21112» не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил столкновение с деревом. В результате происшествия водитель оказался зажат в автомобиле», - сообщили в чрезвычайном ведомства.
С помощью гидравлического оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые доставили его в Нижнегорскую районную больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму умер директор одного из южнобережных музеев. В Республике Крым на 75-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Валерий Цыганник, последние 42 года возглавлявший Алуштинский литературно-мемориальный музей писателя Сергея Сергеева-Ценского.
В Крыму ночью доставали водителя из перевернувшегося авто. В результате ДТП, случившегося поздно вечером в Сакском районе, спасателям пришлось доставать водителя, которого зажало внутри автомобиля.
Рядом с Крымом произошло землетрясение. 12 декабря вечером в акватории Черного моря сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3.
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Алуштой. Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении легковушек на автодороге Алушта – Ялта.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 77 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму при попытке перейти трассу «Таврида» погибла пенсионерка
На трассе «Таврида» водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом
За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Мужчина поджег микроавтобус с людьми на Южнобережном шоссе в Крыму
Микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль в Крыму.
11 декабря
В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19
Перенесшие заражение коронавирусом люди могут испытывать слабость, быструю утомляемость, нарушение когнитивных функций. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение, тахикардию, предупредили в Роспотребнадзоре.